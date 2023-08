NAMUR I Notre série climat: face au réchauffement, le chêne sera le roi des forêts

Soigner les forêts

En 2019, le domaine d’Haugimont a été le théâtre d’un épisode désolant: la destruction de 18 hectares d’épicéas scolytés, affaiblis par trois ans de saisons sèches. "Cela n’a plus aucun sens de planter de l’épicéa dans nos régions, il n’est pas fait pour ça", soutient Charles Debois, au cœur du domaine où les conifères en souffrance sont légion. Les années de sécheresse, l’arrivée de champignons comme la rouille suisse du Douglas ou la chalarose du frêne obligent les forestiers à changer de paradigme dans la gestion des exploitations. "Nous avons le sentiment que les forêts ne sont pas en bonne santé, commente Simon Hauser, actuel régisseur du domaine. Le stress hydrique affaiblit les arbres et les rend vulnérables aux maladies et ravageurs."

Imiter la nature

Ces constats ont forcé les deux régisseurs à adapter leur métier autour des feuillus, avec une attention particulière pour les chênaies. Éclaircie dans la grisaille, le chêne sessile montre en effet des capacités étonnantes de résilience face aux épisodes de sécheresse. "Le chêne est plus lent à la croissance, mais plus résistant et se vend à un prix largement supérieur. Celui qui veut faire un placement a donc aujourd’hui plus d’intérêt à investir dans le chêne que dans le sapin", ajoute Charles Debois.

Le cimetière d’épicéas scolytés est ainsi devenu le berceau d’une forêt de feuillus. Les bouleaux, espèce pionnière, sont les premiers à prendre d’assaut l’espace vierge. "Ensuite viendront les hêtres et les chênes. Nous allons alors poser des petits gestes pour favoriser le chêne et conserver le hêtre, explique Simon Hauser. Nous gardons 30% d’essences qui ne sont pas du chêne." Grâce aux coups de main des sylviculteurs, les chênes vont grandir durant près de 150 ans parmi les hêtres, merisiers, etc. Ils survivront à leurs régisseurs et, espérons-le, aux changements climatiques actuels et en devenir.