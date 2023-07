Les membres du Comité central de Wallonie s’étaient déplacés en nombre pour cet événement, à l’invitation de la jeunesse de Faulx-Les Tombes. Ils ont été accueillis par le bourgmestre de Gesves, Martin Van Audenrode. Ce dernier connaît très bien les Fiess puisqu’il a été président du quartier de l’Ange pendant trois ans.

Étienne Dethier, président du collège des comités de quartiers namurois a rappelé que c’est François Bovesse, en 1923, accompagné de sept présidents de quartiers, qui a eu l’idée de lancer les fêtes de Wallonie. Son objectif était de renforcer le sentiment d’appartenance à la Wallonie. Ils sont aujourd’hui douze à défendre le côté populaire des fêtes.

Cette première en dehors de la capitale en augure d’autres. Elle est triplement symbolique: c’est le centenaire des fêtes, parce que la fanfare royale Sainte Cécile de Faulx anime depuis presque 15 ans l’inauguration des fêtes au niveau des quartiers et du village des saveurs et parce que le bourgmestre de Gesves a été président de quartier, tout comme l’actuel bourgmestre de Namur. Tous deux se sont investis dans des mouvements de jeunesse. Pour cette occasion festive, le bourgmestre gesvois a reçu un tableau où on le voit porteur des attributs de son ex-rôle de président de quartier.

Pourquoi pas "place de la Wallonie" ?

Le président du collège des comités de quartier, Étienne Dethier, a suggéré que la place de Faulx-Les Tombes, qui n’a pas de nom, soit baptisée Place de la Wallonie. Une idée qui pourrait faire son chemin et donner un peu plus de relief à ce lieu.

Lors des différentes prises de paroles, Jean-Bernard Beudels, secrétaire général du comité central de Wallonie, a indiqué qu’il souhaiterait que les couleurs wallonnes puissent être levées en dehors de Namur. À Arlon, en passant par Leuze-en-Hainaut et même Andenne. Il attend les invitations. Il s’est également réjoui de voir un comité de jeunes soutenir des valeurs comme l’amitié, le respect de l’autre et la solidarité. Il a rappelé le temps où les relations humaines étaient plus authentiques, où on prenait le temps de s’écouter, de se comprendre. "Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui importe, c’est de savoir tirer le meilleur parti de ce que nous avons aujourd’hui, tout en préservant les leçons du passé." Pour accompagner le lever des couleurs, la fanfare falsitombienne, accompagnée des Molons, a interprété La Brabançonne, le Chant des Wallons et Li Bia bouquet.