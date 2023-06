Gesves: Un incendie détruit une maison à Faulx-les-Tombes

Les pompiers de la zone NAGE ont fait face à un important incendie de maison mercredi, aux alentours de 2h30. Face à l’ampleur de l’incendie, les hommes du feu, sous les ordres du capitaine Brouwers, ont appelé des renforts: en plus des deux autopompes et d’une citerne, ils ont pu compter sur le soutien d’une citerne supplémentaire d’Andenne et de Namur.