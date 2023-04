Gesves: un héritage qui reste dans le giron communal

Une interpellation

Après cette excellente nouvelle, le conseil communal s’est poursuivi sur des questions de mobilité. Une zone 30 va être installée dans le tronçon des rues de la Pichelotte, Sainte Cécile et l’Impasse des Chalets. "Il n’est pas dans les intentions de la majorité de mettre toute l’agglomération en zone 30", répond l’échevine Écolo Cécile Barbeaux à une question du conseiller GEM Simon Lacroix.

Un autre point concernant les problèmes de stabilité à la salle de la maison communale. Des travaux d’urgence ont déjà été entrepris. "On va défaire le faux plafond et la cellulos, afin de mettre la charpente à nu, expliquait l’échevin des travaux Benoït Debatty. On va faire l’analyse complète de la charpente pour un montant de 1 815 €."

Non-respect de ses engagements

Les élus ont poursuivi les débats sur un autre point pour le moins épineux ces dernières années: le financement des zones de secours. Le conseil, unanime, a décidé de soutenir l’action menée par la commune d’Andenne contre l’État belge qui, depuis des années, ne respecte pas ses engagements concernant le financement des zones de secours.

Ensuite, le conseil communal a accepté d’octroyer à l’ASBL Anima Sports-Centre sportif du Grand Gesves, et ce pour une durée de 15 ans, la gestion de plusieurs infrastructures communales comme le hall des sports, les terrains de football avec les cafétérias et sanitaires, les Agora Space de Faulx-Les Tombes et de Gesves, le local du basket à Faulx-Les Tombes, l’aire de pétanque de Faulx-Les Tombes et le terrain de tennis de la Pichelotte. De quoi définitivement la gestion de ces infrastructures.