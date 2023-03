Adrien Ymeret, policier retraité mis à l’honneur

En parallèle à sa passion pour le sport, Adrien Ymeret est entré le 1er octobre 1992 à la police de Namur, avant d’intégrer celle de Gesves. Pour lui, comme il l’a été indiqué au conseil communal, le premier contact est le plus important, ainsi que l’écoute. Vingt-cinq ans plus tard, il a décidé de prendre une retraite bien méritée au poste de police de Gesves.

Toutefois, le désormais retraité a expliqué que, depuis plus d’un an, il suit et a réussi des cours qui lui permettront, pendant quatre ans, d’être détaché au cabinet du gouverneur pour enseigner la sécurité au niveau des écoles et de groupes d’aînés. S’il a choisi cette matière, ce n’est pas un hasard. Il a rappelé qu’il y a près de 1 000 accidents et une centaine de blessés chaque jour en Belgique sur les routes. Il croit à l’éducation des jeunes, au travail de proximité et à la sécurité aux abords des écoles. En 25 ans, il a enregistré quelque 5 000 auditions.

Pour cet hommage rendu au conseil communal, Adrien Ymeret était accompagné du chef de corps de la zone des Jean-Michel Tubetti, de Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité et de ses collègues de bureau.

Plus ou moins de vols sans éclairage ?

Le conseil a ensuite entamé les 25 points de l’ordre du jour. Voici un résumé des éléments les plus marquants:

Tout d’abord, des équipements pour vélos, subventionnés à raison de 80%, vont être installés près des abris de bus, afin de permettre aux cyclistes d’emprunter facilement les transports en commun. Ils seront placés à l’église de Sorée et de Mozet, au garage à Strud, à l’école de la Fédération Wallonie Bruxelles de Gesves et rue de l’église à Faulx.

Ensuite, le conseil, après la consultation des citoyens, a décidé de maintenir l’extinction de l’éclairage public, de minuit à 5 h, sauf les nuits des vendredis et samedis, ainsi que les jours fériés. le conseiller de l’opposition, Simon Lacroix a demandé pour obtenir les statistiques de vols et d’accidents sur la zone. "Elles ne sont pas encore connues avec précision, précisait l’échevine Cécile Barbeaux. Patience donc pour savoir si l’extinction de l’éclairage public a provoqué une augmentation, ou non, des vols dans les maisons sur le territoire communal.