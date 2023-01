Gesves : dressage ou obstacles, qui seront les reproducteurs 2023 ?

Orientés dressage ou obstacle, ces candidats à la reproduction passeront chacun devant un jury international qui déterminera ceux qui seront admis à la monte publique 2023.

Pour la première fois, le SBS organise un best of, ouvert aux étalons de 4 ans et plus de tous les studbooks. Ce show se déroulera le dimanche 26 février à 14 h 30. Tous les étalonniers pourront ainsi rencontrer sur place le public de l’International Selection Show, composé de professionnels, de connaisseurs et d’amateurs éclairés, d’éleveurs belges et étrangers, venus admirer et choisir les meilleurs reproducteurs pour la saison 2023.

Au programme, vendredi 24 février, candidats-étalons de 3 ans et 4 ans tardifs, à partir de 12h jusqu’à 17 h 30. Samedi 25 février, candidats-étalons de 3 ans et 4 ans tardifs, candidats-étalons de 4 ans classiques et de 5 ans et + montés, dès 8 h 30.

Dimanche 26 février, candidats-étalons de 3 ans et 4 ans tardifs, à partir de 10 h 30.

Info: 081/33 06 60 ou 0495/54 30 30 – sbs@sbsnet.be – www.sbsnet.be