Gesves: six nouveaux élus au conseil communal des enfants

Ensuite, la présidente du CPAS, Nathalie Pistrin a présenté les budgets de cet organisme. La dotation communale est de 1 386 000 €. Le Foyer Saint-Antoine est pratiquement complet et la présidente a épinglé divers travaux effectués dans le domaine informatique, la conformité électrique et au bâtiment de l’initiative locale d’accueil.

André Bernard (GEM), tout en rappelant que l’aide sociale doit être prioritaire, a montré l’évolution des charges par rapport à 2019, soit plus de 21% en personnel, de 31% en fonctionnement et de 35% en transferts. Simon Lacroix (GEM) estime que la situation est intenable et, pour lui, il n’y a aucune vision claire de la majorité RPG/Écolo sur les actions prises pour assainir la situation. "Demain, il sera trop tard, conclut-il, et on est prêts à vous aider." José Paulet (indépendant) a voté positivement.

André Verlaine (RPG) signale que les difficultés des CPAS sont celles que rencontre la population. Les dépenses en augmentation sont logiques. Le budget est voté par la majorité et les deux conseillers indépendants, José Paulet et Annick Sanzot, alors que l’opposition s’est abstenue.

On avance dans le plan stratégique

Le bourgmestre Martin Van Audenrode a ensuite développé l’état d’avancement du plan stratégique transversal, un travail d’équipe pour la mise en place d’objectifs. il a rappelé ce qui a impacté le PST, à savoir la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les inondations et les nouvelles opportunités comme le nouveau programme du plan d’investissement communal, le cœur du village de Sorée ou encore la journée mondiale du handicap. 44% des actions ont été réalisées et 32 sont en cours. Le bourgmestre a aussi défini les synergies entre commune et CPAS.

La commune va répondre à l’appel à candidature Pollec 2022 de la Wallonie qui permettra d’engager un agent ou deux mi-temps, entièrement payés, à hauteur de 169 600 €, durant trois ans.

Un appel à projet pour le cœur de Sorée et la désignation d’un auteur de projet va aussi être lancé. Le coût de ces travaux est évalué à 635 162 €, avec une subvention de 500 000 €.

Trois points ont enfin été introduits par le groupe GEM concernant entre autres la sécurisation des carrefours Borsu et Thirifays. Simon Lacroix souhaite que l’on interpelle le gouvernement wallon à ce sujet, car les dates de réalisation avoisinent 2027. "Trop tard". La majorité appuie cette demande.