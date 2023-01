Gesves : Chez Bibi est reconnu comme « tiers-lieu rural » et obtient 250 000 € de subsides

Tout a démarré en juillet dernier. C’est à cette époque que la Région lance un appel à projets "tiers-lieux ruraux", sur proposition de la ministre de la ruralité Céline Tellier et de son homologue Philippe Henry, chargé de la mobilité. Sur la table du gouvernement: 12 millions.

"Quand j’ai vu le descriptif, tant au niveau du concept que des bénéficiaires et surtout les conditions d’éligibilité comme le côté multifonctionnel de l’offre, je me suis dit: ça, c’est nous !, se souvient Colienne. V oir les autorités conscientes de l’émergence d’un monde plus en phase avec les saisons et le respect de l’humain a quelque chose de réjouissant. Aider les gens à créer des liens et sortir de la monoculture, Chez Bibi, cela fait plus d’un an que cela existe. Néanmoins, il faut un coup de boost pour pérenniser les initiatives de ce genre."

Ne rien abandonner

Depuis le lancement de Chez Bibi, Colienne (qui fait partie du trio de base) travaille bénévolement pour que ce tiers-lieu dépasse le cadre de concept. "Le fait de poser des choix alternatifs ne peut garantir une rentabilité". Elle ne s’en cache d’ailleurs pas: "Dernièrement, on s’e st davantage recentré sur l’Horeca. Toutefois, on veut que ce lieu reste collaboratif. On veut cette intelligence collective. On n’a pas envie de renoncer à toutes ces choses."

C’est avec l’idée de libérer du temps pour ces divers volets que le projet rentré à la Région wallonne a été conçu. Chez Bibi espère devenir autonome d’ici trois ans. Des pistes sont tracées pour renforcer et étoffer l’aspect multifonctionnel du lieu, "en permettant d’aborder toutes les facettes de la vie". Du travail (coworking, team building), à la joie de se retrouver entre amis autour d’un verre, d’un petit plat ou d’un jeu de société, en passant par le créneau bien-être, via notamment des ateliers.

L’accueil par l’équipe, le coin jeux des enfants, le grand jardin et ses tables, l’accès par l’arrière du bâtiment pour la sécurité des petits, les événements: tout ce qui constitue la base se doit d’être maintenu. Chez Bibi, on voudrait des rencontres intergénérationnelles, des personnes âgées qui viennent taper la carte et boire un verre et de nouveaux visages dans ce tiers-lieu, désormais partie intégrante d’un premier réseau wallon.

Trève hivernale jusqu’au 18 janvier. chez-bibi.be