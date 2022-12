les richesses de la différence et du handicap fêtés à Gesves

Les visiteurs étaient également invités à échanger des vivres non périssables en échange d’un apéritif pour partager un moment convivial. Celles-ci seront redistribuées à ceux qui en ont besoin, via la banque alimentaire du CPAS.

Invitée par les organisateurs, la présidente de la Chambre, Éliane Tillieux, a loué les mérites de ces différents acteurs. Ces valeurs de progrès et de lien social qui inspirent les actes au quotidien sont, pour Éliane Tillieux, la meilleure réponse à l’égoïsme contemporain et à l’enfermement individualiste. Elle a insisté sur l’importance de mener des combats pour une société qui intègre, associe et qui lie les citoyens entre eux. Et de conclure par une phrase du poète Christian Bobin, disparu: "Notre unique travail est de prendre soin de la vie."

Enfin, la présidente du CPAS Nathalie Pistrin a évoqué sa joie de pouvoir mettre à l’honneur la différence et sensibiliser la population au problème de l’inclusion. Elle a remercié tous les acteurs d’une journée ouverte vers l’autre et en particulier des instituts qui accueillent, au quotidien, des personnes handicapées.