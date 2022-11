Gesves coupera l’éclairage la nuit : pourquoi avoir consulté la population ?

José Paulet (indépendant) rejoint certaines inquiétudes de son collègue de la minorité et pointe le risque accru de cambriolage et d’accidents de la route. Il insiste aussi sur l’utilité de l’éclairage LED pour diminuer les factures énergétiques. José Paulet rappelle par ailleurs qu’il y a une vingtaine d’années, du temps du bourgmestre Willy Leroy, la coupure de l’éclairage public avait déjà été envisagée, mais rapidement abandonnée en raison de l’opposition de la population.

Penser aux sportifs

Annick Sanzot (indépendante) souhaite pour sa part que l’on maintienne un éclairage à la fin de compétitions sportives tardives.

L’échevine Michèle Visart a expliqué que l’enquête auprès de la population, englobe divers aspects techniques plus larges que la simple question d’une fermeture ou non de l’éclairage nocturne.

Le bourgmestre Martin Van Audenrode, sans toujours convaincre (sauf sa majorité) explique qu’il a fallu se positionner rapidement pour donner réponse à ORES. Pour les fêtes de fin d’année, on interrogera ORES, mais il n’est pas toujours possible d’éclairer certains endroits et pas d’autres. De plus, on n’attendra pas la fin mars pour évaluer, conclut-il.

Après un long débat, la majorité a voté l’extinction des feux, les conseillers indépendants José Paulet et Annick Sanzot s’y sont opposés et le groupe GEM s’est abstenu.