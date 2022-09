Après 3 ans d’arrêt, la fête de mai a repris ses droits, le 18 septembre dernier. Lancée en 2000 par une dizaine d’amoureux de l’art et de la nature, elle a pour but d’inviter des artistes à venir construire leurs œuvres, à l’extérieur, pour qu’elles puissent être admirées par les habitants et le public. Il s’agit de land art, des œuvres créées avec les éléments mêmes de la nature, et donc éphémères puisqu’un jour la nature reprend le dessus. À ce jour, quelque 120 artistes sont passés dans les bois de Gesves et une petite cinquantaine d’œuvres sont encore visibles.

Fin 2019, l’ASBL Vagabond’art, qui gère les activités et est présidée par Greta Debois, avait lancé les appels aux artistes de tous les pays imaginables. Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, le comité a sélectionné trois artistes, dont le projet a été jugé à l’aveugle. En effet, le comité ne connaissait ni le nom ni l’origine des sélectionnés. Une Italienne, Marissa Merlin ; un Français, Marc Averly, et un Belge, Xavier Rijs. Uniquement trois, car le comité a décidé de se limiter au cachet que permet de couvrir le subside communal, de 5 000 €.

Chambre d’arbres de Xavier Rijs ©La fête de mai

À l’occasion de la présentation des œuvres, trois sentiers publics, d’une distance totale de cinq kilomètres, ont été inaugurés et certains passages sont à nouveau accessibles au public.

Marissa Merlin était présente pour cette inauguration, qui a réuni quelque 150 personnes. Elle accompagnait les élèves, les enseignants et les parents de l’école communale de l’ Envol de Faulx-Les Tombes. Il faut dire que deux enseignants de cet établissement, en particulier Julie Degroote et Yvette Bouchat, ont effectué un travail sur l’art avec leurs élèves des classes couvrant les premières années primaires.

L'artiste Marissa Merlin était présente pour l'inauguration d'un nouveau sentier ouvert au public. ©EdA

L’œuvre de l’Italienne, placée à la chapelle Saint-Hubert, à Goyet, représente une feuille de cinq mètres, tissée avec des matériaux trouvés sur place.

Sur l’aire de pique-nique de Goyet, Xavier Rijs a réalisé la chambre d’arbre, un endroit invitant au recueillement et à la réflexion. Marc Averly, quant à lui, a placé des ficelles bleues de ballots de plusieurs centaines de mètres sur la haie de hêtres du domaine d’Haugimont.

Zils de Marc Averly ©La fête de mai

Le comité souhaite élargir le style d’art proposé lors de cet événement et tendre vers le pluridisciplinaire. C’est ainsi qu’un spectacle a été présenté à Strud avec le groupe Noeva, la conteuse Julie Renson, ainsi qu’Anne Mortiaux et la plasticienne Françoise Lesage.