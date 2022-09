La fessée était-elle éducative?

Du côté de l’accusation, on a dépeint un mari colérique, violent envers sa femme et ses enfants et manipulateur. Tony conteste. Il reconnaît toutefois avoir usé de la force pour "maîtriser"son ex. Celle-ci se serait en effet introduite dans son domicile, après avoir brisé une vitre au marteau. Tony était en compagnie de sa nouvelle amie. Et il a craint que cela ne tourne à l’aigre.

Carine, elle, a aussi présenté des certificats médicaux attestant ainsi des violences subies.

Pour les coups portés à son fils en 2017, Tony remet les choses dans leur contexte. L’ado était difficile, vivant mal la séparation de ses parents. "Je l’ai pris par le bras, je lui ai mis une fessée et je lui ai dit que c’était un petit con", détaille le prévenu. MePierre Lothe, avocat de la défense, a estimé qu’il s’agissait là d’une "fessée éducative". Plus globalement, pour le conseil de Tony, l’ex-épouse tente d’instrumentaliser la procédure pénale afin de nuire à Tony et d’en tirer avantage devant le tribunal de la famille, dans le cadre de la garde des enfants du couple.

Après les attaques et contre-attaques durant une bonne heure de plaidoiries, il n’est pas évident d’y voir clair dans ce délicat dossier. C’est pourtant la mission confiée au juge Thomas Henrion dont le prononcé est attendu le 3 octobre.