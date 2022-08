Un niveau particulièrement relevé en dressage

Sous les yeux de Jérôme Guéry, les 5 ans, une génération particulièrement talentueuse, ont été 7 à accéder au barrage. A l’issue duquel Ely des Rosiers Z (Zang – Emerald x Thunder vd Zuuthoeve) sous la selle de Nathan Budd s’est imposé d’un souffle devant Clan de Nyze Z (Zang – Comme il faut x Darco) monté par Jens Nijs, et Roxette v’t Rechteind (BWP – Aganix du Seigneur x Skippy II) avec Marnick Spits.

Même scénario chez les 6 ans, mais cette fois avec 14 chevaux confrontés à un barrage délicat qui se soldera tout de même par 5 sans faute et la victoire de Quito de Mariposa (BWP – Comme il faut x Air Jordan Z) sous la selle de Virginie Thonon devant CSI van de Withoeve Z (Zang – Comilfo Plus x Kashmir van Schuttershof) monté par Mike Van Haudt et Kannan Dry Db (SBS – Kannan x Balou du Rouet) avec Odile Gierech. Deux podiums entièrement belges pour cet open.

La piste couverte a également accueilli trois finales: celle du saut en liberté des 3 ans et celle des chevaux de dressage de 4 et 5 ans. C’est ainsi que Notre Dame du Ronchy (SBS – Jobolensky Sitte x Acobat II – naisseur: J. Eichenlaub), la gagnante de la qualificative, a finalement dû s’incliner -de peu – face au 5e de cette première épreuve, Choc van ‘t Zilverhof Z (Chambertino Z x Vigo d’Arsouilles – naisseur: Wim Theys) qui a remporté non seulement le titre de champion de Belgique mais également la Médaille du Roi traditionnellement attribuée au meilleur cheval de trois ans. Cela a ensuite été au tour des finalistes du championnat de dressage de 5 ans. Mariette Whithages, entre autres co-présidente de la commission de dressage de la FRBSE a déclaré: " Les 5 ans de cette année sont définitivement prometteurs pour l’avenir".

Eros Krack v/h Klaverhof (Easy Game x Blue Horse Veneziano – naisseur: Van Rompaey-Vercalsteren) associé à Jorinde Verwimp s’est adjugé le titre de Champion de Belgique avec 83,2%. Enfin, les chevaux de 4 ans ont clôturé le programme de dressage, dans un contexte très relevé. Avec une note record de 89,1%, le titre de Champion de Belgique est revenu à Nacho (Secret x Diamond Hit) monté par Larissa Pauluis.