Un millier de chevaux à Gesves

Depuis mardi c’est parti pour toute une semaine de championnat de Belgique des jeunes chevaux sur le site largement amélioré de l’École provinciale d’Élevage et d’Équitation de Gesves. Premiers à entrer en lice: les chevaux de 4 ans et une première partie des chevaux de 5 ans spécialistes du saut d’obstacles, soit plus de 270 concurrents qui se sont succédé sur la piste gesvoise durant cette première journée de qualification. Au programme des jours suivants: la poursuite des épreuves de qualification pour les chevaux d’obstacle de 4, 5 et 6 ans ainsi que, à partir de ce jeudi, le début du championnat de Belgique pour les chevaux de dressage de 4, 5, 6 et 7 ans.