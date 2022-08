Gesves : de l'or pour Paul et Maguy

Paul Fontinoy, fils de Joachim, boucher à Faulx-Les Tombes, et de Marceline Descy, est né le 28 juin 1947. Deux ans plus tard, le 7 avril 1949, c’est Maguy Van de Velde qui est née à Namêche. Paul travaillera dans la boucherie familiale qu’il reprend en 1976 et Maguy trouvera du boulot dans les secteurs banque et assurance. Paul et Maguy se sont rencontrés en avril 1969 dans un dancing de Malonne. Ils convoleront en justes noces, le 10 juin 1972 à Namêche.