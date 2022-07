Les inondations à Goyet, un an après: de l’achat ruiné à la vie paisible

Pourtant, les débuts entre cette famille et leur résidence ont été houleux. Jelena et Gilles n’ont eu que 48 heures pour se réjouir de l’achat de ce bâtiment, coup de cœur immobilier après deux ans de recherche. "Le 13 juillet, nous revenions de chez le notaire. En passant devant la maison, le Samson nous semblait fort haut. Mais jamais nous n’avons imaginé ce qui allait suivre. Une inondation, c’est une fois tous les cent ans" , raconte la pétillante Jelena.

Des larmes

Au matin du 15 juillet, le bien qu’ils viennent d’acquérir est en ruine. Le quartier est sous eau, cellle-ci est montée à 1m50 au rez-de-chaussée. De la boue, des bêtes mortes et des débris jonchent le sol en pierre bleue, devenu invisible. Les murs sont imbibés, les techniques détériorées, la cuisine déformée. Au moment du crime, la maison était encore habitée par les anciens propriétaires. "Quand mon compagnon et mon beau-père sont venus constater les dégâts, ils en avaient les larmes aux yeux, continue Jelena, si on n’avait pas signé l’acte de vente deux jours avant, on se serait probablement rétractés malgré la caution."

En juillet 2021, Jelena est enceinte depuis quelques semaines d’un troisième larron, Aurèle, "l’enfant de la tempête" . Autant dire que les grosses gouttes, elles sont tombées au mauvais moment. Mais le couple ne se laisse pas emporter, malgré les premiers flots d’émotions. "Durant des mois, je me suis dit que la maison ne voulait pas de nous, il nous a fallu du temps pour nous apprivoiser" , continue Jelena.

Un gîte pour dépanner

Une fois la nouvelle digérée, place au concret. Un expert de l’assurance est venu rapidement (et de manière expéditive) évaluer les dommages. Les corps de métiers se sont multipliés, au même titre que les chiffres au bas des devis. Malgré cela, la proposition de l’assurance ne dépasse pas les 40000€. Une bagatelle face à l’ampleur des travaux. "Dire qu’à la base, on cherchait une maison sans travaux. Un ami ingénieur nous a aidés et a fait venir tous les corps de métiers. De ce côté, on a été bien aidés. Par contre, on a dû avancer l’argent de notre poche et se battre jusqu’à Noël avec l’assurance avant d’obtenir un accord sur une somme cohérente avec les dégâts. Avancer l’argent fut un pari financier."

La famille finira par emménager dans son bien rénové au printemps 2022, après quelques mois de dépannage dans un gîte de Gesves. "Notre histoire a fait le tour de Goyet. L’histoire de la famille venue de Bruxelles, à peine propriétaire et qui a vu son bien détruit par les inondations... Je ne connaissais personne, mais on était déjà connus comme le loup blanc."

Aujourd’hui, quelques stigmates des inondations sont encore visibles dans la maison. Des taches d’humidité colonisent certains bas de murs. Pour la vieille demeure aussi, il faudra du temps pour se remettre de ces émotions.