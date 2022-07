Gesves: une nouvelle place publique en souvenir des inondations

Un an plus tard, sous le soleil et au sec, le parc a fière allure. Au point de donner des idées à certains Gesvois. DontLeïla Bhanji: "Il n’y a pas de place à Goyet, il est peut-être temps d’en inventer une et offrir aux riverains un lieu commun et intergénérationnel." La solidarité qui a œuvré au lendemain des inondations a été le déclencheur de cette fraîche initiative. Face à la catastrophe, l’entraide a forcé les contacts entre voisins, habituellement séparés par la très fréquentée chaussée de Gramptinne.

Pour mener à bien ce projet collectif, Leïla Bhanji a postulé à la proposition de subsides lancée par la Fondation Roi Baudouin. Elle a obtenu 5000€ qui seront destinés à la construction d’un kiosque et de deux terrains de pétanque en bordure du parc. Leïla espère que toutes les générations y taquineront le cochonnet. Mais tout ceci n’est pas une fin en soi: "L’objectif de la Fondation Roi Baudouin est simplement d’insuffler des projets, de permettre leur démarrage.Pas les financer dans leur totalité. Il y a suffisamment d’espace pour imaginer d’autres aménagements, dont l’objectif sera toujours le même, créer du lien entre riverains, entre générations."

Les riverains changent également de visage. Les inondations ont fait fuir des habitants, échaudés, et en amènent d’autres, motivés. La Gesvoise espère les faire participer eux aussi à l’aménagement du kiosque et des terrains de pétanque. Que le chantier en lui-même s’inscrive dans une démarche participative. "Il y a plein d’autres pistes évoquées qui peuvent donner vie à ce lieu. Faire un panneau didactique sur ce qu’est une inondation, décorer la place de photographies de la région, planter des arbres fruitiers, toute bonne idée est la bienvenue" , énumère Leïla. À condition, évidemment, de garder de cet écrin sa verdure et sa perméabilité. Finalement, l‘eau a eu le don de fertiliser les idées.