Sorée : planter des haies près de l’école, une démarche expliquée par les élèves à la ministre

Zabou, Noémie, Romy et Noé ont rencontré, au nom des élèves de l’école de la Croisette mais aussi du Condroz, la ministre de l’Environnement, de la nature, de la forêt, de la ruralité et du bien-être animal, Céline Tellier. Dans le cadre du projet haie-lève, mené par les Groupes d’action locale des Tiges et Chavées et du Condroz-Famenne.