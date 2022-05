École d’équitation de Gesves  : en 3 ans, les inscriptions parties au galop (photos)

La ressemblance entre les deux établissements: les journées des élèves y sont longues.Ils sont drillés à des métiers très "prenants".

Il restera au pouvoir provincial à trouver un remplaçant à celui qui peut se targuer d’une hausse considérable des effectifs étudiants. En trois ans, ils sont passés de 40 à environ 90. Les garçons (seulement 10) et filles viennent bien sûr de Belgique, mais aussi de France, duGrand-Duché, d’Italie ou de l’île Maurice. Commentaire du patron des lieux: "On a même une demande d’une famille belge installée au Chili" .

Ce type d’établissement, c’est plutôt rare. Nous le visitons avec M.Croisier et le député provincial en charge de l’Enseignement, Richard Fournaux (MR). Ce dernier explique qu’après "une période de turbulences" , ce qui se fait à Gesves constitue une incroyable vitrine pour le territoire provincial.Il y a certes d’autres écoles d’équitation en Wallonie (elles aussi provinciales), à La Reid (région spadoise) et à Mons, mais ces dernières ne disposent pas d’aussi impressionnantes infrastructures qui leur sont propres, ni d’autant de chevaux.

L’école gesvoise en possède 28. Car tous les élèves n’ont pas la possibilité de se retrouver en pension… avec leur propre animal, même si former un binôme, nous dit-on, c’est l’idéal. Donc, pas nécessairement besoin de venir d’une famille aisée. Une quarantaine d’élèves possède tout de même un compagnon d’apprentissage sur quatre sabots. Ça vaut entre 5000 et 10000 euros. Sans compter la pension du cheval (entre 270 et 330 euros par mois).

De 6h45 à 18h30

Cette école demande un investissement, qui est aussi et surtout personnel. Outre la formation dans les matières générales, il y a l’aspect sportif… et de grande discipline. Les journées commencent à 6h45, elles se terminent vers 18h30. Entre nourrissage des chevaux, nettoyage des boxes, préparation et hersage des manèges. Et bien sûr apprentissages: deux heures minimum d’équitation par jour. Sans compter un week-end de garde par mois, à partir de la 4eannée, et trois autres semaines de garde pendant les vacances scolaires. En 3e, ce ne sont "que" deux semaines de garde, en juillet et août.

Le but: s’adapter à un monde très élitiste, il faut bien l’écrire. Parmi les débouchés: le "grooming", fonction dans l’ombre de grands champions ou de haras prestigieux. Le cheval est de plus en plus un "investissement", de niveau international. Les Chinois, comme pour le… bois, ont par exemple fait flamber les prix des plus beaux spécimens.

À Gesves, on apprend à monter.Mais aussi à s’occuper des animaux. On en insémine sur place, les étudiants assistent à ces opérations en spectateurs. Ils sont aussi les petites mains de concours organisés par des tiers. Du 5 au 15 août prochains, par exemple, il y aura 1000 personnes sur place, pour le championnat de Belgique des jeunes chevaux.Et pas mal de Range Rover sur le parking. Le monde équin, dixit le député Fournaux, possède un haut potentiel économique. À Gesves, on a tout pour le développer.