Les Accueillants Temps Libre se sont réunis à Gesves: l’enfant reste au centre des préoccupations

L’accueil temps libre englobe l’extrascolaire, les écoles de devoirs et les centres de vacances. Chaque coordinateur organise l’offre d’accueil sur sa commune.

L’enfant reste le centre des préoccupations de la plateforme qui tend à traduire, en actions, les rapports entre les différentes composantes, parents, enfants et professionnels du secteur, dans un climat de confiance.

Le but de cette journée était de renforcer la cohérence dans l’accueil de l’enfance, en dehors du cadre familial et du temps scolaire, tout en favorisant les compétences relationnelles ou organisationnelles.

Chacun a pu constater l’importance de renforcer la posture professionnelle du métier, de mener une réflexion cohérente et plus égalitaire pour l’accueil des enfants mais aussi de découvrir de nouveaux outils et de partager des bonnes pratiques.

Florence Pirard, professeure en Sciences de l’éducation à l’Université de Liège, a développé les compétences professionnelles du secteur ATL, tandis que Marie Tillière commentait le statut du secteur.

Fanny Duysens, chercheuse à la direction recherche et développement de l’ONE a présenté l’état de la recherche sur la fonction du coordinateur et de la définition à la mise en pratique.

Les participants ont eu l’occasion de prendre part à une petite vingtaine de salons des outils.

Un hommage émouvant

Un moment fort, les remerciements à l’administrateur général de l’ONE, Benoît Parmentier, qui sera admis à la pension en juillet. Il a été remercié pour le combat collectif qu’il a mené dans des domaines tels que les crèches ou les accueillantes à domicile. Il s’est battu pour une plus grande stabilité professionnelle des accueillants.

C’est en temps que louveteau au collège Saint-Pierre de Jette qu’il a découvert cette solidarité propre aux mouvements de jeunesse. Il s’est investi comme responsable régional puis fédéral de la Fédération des scouts catholiques et a été secrétaire général de l’institut de formation des cadres.

Pendant 12 ans, il a travaillé dans des cabinets ministériels de différentes couleurs politiques.

On ne connaît pas encore son successeur. Il faudra sans doute un certain temps avant qu’une personne ne soit désignée. En attendant, le directeur général adjoint Laurent Monniez pourrait prendre le relais.

Le futur pensionné va pouvoir faire des choses qu’il n’a pas eu l’occasion d’effectuer en raison d’un emploi du temps chargé. Il continuera à s’occuper de certaines associations, à poursuivre son mandat de conseiller du CPAS à Ganshoren et reprendra la peinture qu’il a abandonnée il y a quelques années.