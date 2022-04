Gesves: une chaudière à bois déchiqueté pour le hall et une terrasse qui mord de 40 cm sur un bien communal sans intérêt

L’échevine Cécile Barbeaux a expliqué que les travaux ont été effectués pour veiller à la fluidifié du trafic et à la sécurité des enfants, dans le cadre des budgets prévus. C’est ainsi que, entre autres, une zone 30 est prévue dans les environs de l’école, mais aussi un passage pour piétons, du stationnement et ralentisseur. Seuls les habitants des rues concernées ont été invités à cette réunion, précise l’échevine. L’intervenant estime que la majorité fait tout à moitié.

Point de vue que ne partage évidemment pas le président de séance, Corentin Hecquet.

Brouillon, onéreux et trop long

Autre point: faut-il éteindre ou non l’éclairage public pendant une partie de la nuit? Pour impliquer davantage les citoyens, le collège propose de réunir trois délégués de plusieurs commissions communales qui vont se pencher sur le problème et proposer des solutions. Différents experts seront également associés, Une société extérieure gérera les débats.

José Paulet estime que le processus est brouillon et craint qu’il soit dirigé, tandis que Simon Lacroix et Carine Dechamps (GEM) signalent que tous les groupes politiques n’ont pas été consultés en amont du processus, ce que reconnaît l’échevine Michèle Visart qui s’excuse. Les deux conseillers s’inquiètent aussi du coût en cas d’appel à une association extérieure. Environ un millier d’euros, précise Michèle Visart. Enfin, ces mandataires craignent que le processus soit beaucoup trop long, ce qui risque de freiner la participation citoyenne.

Plus loin, le conseil a appris qu’un appel à candidat allait être lancé pour désigner un auteur de projet pour la rénovation et la mise aux normes énergétiques du hall omnisports, dont le coût des travaux est estimé à 993994 €. On y prévoit l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté.

Dans le reste du menu, la vente d’une parcelle de 0,945 are, dans la rue Sainte-Cécile, pour un montant de 2500 €, a fait l’objet d’une longue discussion. " La règle doit être la même pour tout le monde ." L’opposition se demande pourquoi la commune " devrait vendre son terrain dans l’unique but de régulariser la situation d’une citoyenne qui est la seule responsable ". Depuis près de 20 ans, sa terrasse empiète de 40 cm sur ce bien qui ne lui appartenait pas. D’où un blocage actuel, elle ne peut ni négocier un nouveau prêt, ni vendre, ni régulariser cette terrasse.

Chacun y est allé de son petit commentaire. Le terrain ne présente aucun intérêt pour la Commune. L’échevin Philippe Hermand a rappelé que le prix a été fixé par le comité d’acquisition et non par le conseil. On a privilégié l’intérêt général, a-t-il conclu. André Bernard (GEM) rappelle que le comité d’acquisition propose un prix en dessous duquel on ne peut aller, mais le conseil pourrait augmenter ce prix.

Enfin, un subside va être liquidé à l’ASBLanima sports-centre sportif du grand Gesves à raison de 9623 € par trimestre.