Le cornhole : un jeu pour se lancer

Pas de temps mort à Festibière. Entre deux dégustations, on aura ainsi l’occasion de s’essayer au "cornhole", une variation anglo-saxone du palet breton. "La bière, c’est convivial. Et voilà un jeu qui devrait aussi amuser les festivaliers", s’amuse David Blocteur. "On lance un petit sac (à l’origine rempli de maïs) en direction d’une planche inclinée et trouée qui se situe à 8,24 mètres", définit l’organisateur avec la plus grande précision. "Si le sac se dépose sur la planche, on gagne deux points, s’il va dans le trou, on en a quatre." Un tournoi sera même organisé dimanche après-midi.