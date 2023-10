Je voulais choisir un Namurois, peut-être un peu moins connu, avec une volonté d’avoir quelque chose de plus moderne. Dans mon équipe, certains connaissaient bien le travail de M. Laloux. On s’est rencontré, on a échangé et le courant est bien passé.

Le street art, le pop art, ça vous parlait déjà ?

Il y a dans le street art, l’idée de mettre l’art à disposition de chacun. Dans les tags, il y a à prendre et à laisser. Mais j’aime cette idée de rendre les choses accessibles, en rue, à tous.

Vous avez confié le travail à l’artiste en lui laissant une liberté totale ?

Oui, évidemment. Une fois l’œuvre quasiment terminée, j’ai pu quand même aussi dire mon mot. On a eu notamment une petite discussion sur la mèche des cheveux. Dans mon entourage, on était heureux de voir un portrait souriant. Souvent, j’ai les yeux froncés. Mais c’est aussi parce que je suis myope…

On pourrait retrouver ce portrait sur vos tracts électoraux ?

Le plus compliqué pour moi dans une campagne, c’est de me voir sur les affiches, les photos. Quant aux prochaines élections, on en est encore loin. Aujourd’hui, je profite du moment présent.