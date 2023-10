Namur-Gembloux: au Sénat, un portrait pour sortir du cadre (vidéo)

Sabine Laruelle (Gembloux - MR) a été présidente du Sénat et comme le veut l’usage, son portrait doit figurer dans le couloir qui mène au prestigieux hémicycle. Le Namurois Sam Laloux a réalisé la toile, en combinant les codes classiques imposés et une rafraîchissante pointe de street art. Reportage sous les ors et sur les velours du Sénat.