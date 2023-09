Gembloux: avant Belgique-Estonie, Patricia a chanté avec les Diables, le roi et la chorale de Night of the Proms (vidéo)

À lire aussi | Douze supporters ont chanté l’hymne national de la Belgique en direct au Stade Roi Baudouin (vidéo)

Patricia l’a emporté, d’un rien. Elle n’en revenait pas celle qui a appris à chanter "pour s’occuper", les dimanches, quand sa maman l’amenait à l’office, et a prolongé cette passion en intégrant quelques années la chorale gembloutoise Canticorum. Les Diables ? Elle a l’habitude d’aller les voir… au bistro du coin.

Étoiles dans les yeux et voix cassée

Elle en rit. Mais elle a marqué l’histoire, finalement. "En fait, c’était la première fois que l’Union Belge faisait chanter notre hymne national en version trilingue. Un symbole de fraternité entre les différentes communautés de notre pays. C’était très émouvant. Maintenant que l’adrénaline redescend, elle me manque. En fait, c’était comme dans Bienvenue chez les Chtis, on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart du stade. Je me suis fait plein d’amis parmi les autres choristes. En plus, nous étions accompagnés par la chorale néerlandophone Fine Fleur, celle de Night of the Proms !" Des étoiles plein les yeux et la voix cassée, à force d’avoir chanté et crié.

L’ambiance de stade ? "C’était moins impressionnant que ce que je pensais, parce que ce n’était pas rempli, loin de là malheureusement. Je n’ai pas bien vu les Diables, je n’étais pas du bon côté de la chorale mais j’ai senti quand ils sont montés sur la pelouse. Mais, surtout, il y avait le roi. Je l’ignorais, sinon je l’aurais cherché du regard, plus que mes proches.", rit l’heureuse élue.

Après avoir rejoint les coulisses, déposé micro et oreillette et récupéré les effets personnels (GSM interdit sur le terrain !), Patricia a pu profiter du match. "En tribune 1 alors que d’habitude les supporters sont en tribune 4 ! C’était impressionnant, pas loin des tambours et à l’abri de la pluie. En plus, notre équipe gagne 5-0 contre l’Estonie. C’était un beau match !"