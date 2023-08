Un millésime dans "une petite moyenne"

En plus du taux d’humidité (lire par ailleurs), c’est aussi le poids spécifique, la densité en d’autres termes, qui est prise en compte. "On était entre 70 et 74. Ce n’est pas si mal." Et si la qualité monte encore un peu, cela permettra aux cultivateurs d’éviter les réfactions.

Ce sont des pénalités financières infligées si les critères de qualité fixés avant les moissons ne sont pas rencontrés. En l’occurrence, il faut que la céréale présente un taux d’humidité de moins de 14,5% et un poids spécifique supérieur à 76. Pour ce dernier indice, "les bonnes années, on dépasse les 80", compare le responsable des dépôts de la société coopérative agricole de la Meuse. "Et l’an dernier, même si on a connu de grandes chaleurs et de la sécheresse, toutes ces valeurs étaient très bonnes."

Heureuse nouvelle quand même pour le portefeuille des producteurs de céréales, il ne faudra pas recourir au séchage des grains. C’est nécessaire quand les taux d’humidité sont fort élevés. Mais malgré cette météo de grenouilles, on n’en arrivera finalement pas à de telles extrémités. Tout n’est donc pas si mauvais.