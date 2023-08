"On a déjà terminé fin septembre"

Pour assurer ces transferts, les transporteurs sont évidemment les partenaires privilégiés. Cette période un peu fébrile des moissons, Vincent Bernier la vit pour la 33e fois. "Cet été, avec cette météo, on chipote pas mal", trépigne le chauffeur de la société Paquet, implantée dans le Condroz.

"Ces dernières années, je peux constater que ça va beaucoup plus vite qu’à mes débuts", continue Vincent. "Les engins agricoles sont devenus beaucoup plus grands et efficaces. Il leur faut beaucoup moins de temps pour cultiver des superficies identiques."

Le climat change aussi, même si cette année est un peu particulière. "Il fait globalement plus sec, ça simplifie les choses. Dans le passé, j’ai déjà connu des années où, à cause des pluies, on a terminé les moissons fin septembre…" On constate désormais des taux d’humidité moins élevés qui permettent de lancer plus rapidement les machines à l’assaut des parcelles. Mais la météo de l’année conserve quand même toujours le dernier mot. "Quand on a commencé, cette année (fin juin pour l’escourgeon) , on s’est dit que tout allait aller très vite. C’est pas trop le cas", sourit le chauffeur qui a appris à rester zen même les années plus compliquées.