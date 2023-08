Gembloux: le mendiant se jetait sur les voitures

En tout, 25 entraves et une cinquantaine de tentatives d’extorsion lui sont imputées. Il a dérobé un portefeuille le 12 mars 2023, avant d’être interpellé le 13 mars alors qu’il arrêtait des véhicules chaussée de Charleroi. Il a été placé en détention préventive depuis lors. “ Je mendiais mais je ne le faisais pas de façon méchante. Je m’écartais lorsque le feu passait au vert. J’allais vers les voitures, mais je n’entravais pas la circulation, je ne les empêchais pas d’avancer.”

Le ministère public a requis deux ans de prison pour ces préventions d’entraves méchantes à la circulation, de tentative d’extorsion, de vol, et de détention de cocaïne et ne s’oppose pas à un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive, incluant une prise en charge de l’addiction et de la bipolarité du prévenu.

Le conseil de cet homme plaide l’acquittement pour les faits d’entrave et de tentative d’extorsion, évoquant simplement des faits de mendicité. Une peine de probation autonome est plaidée pour les faits qui sont reconnus.

Jugement le 24 août.