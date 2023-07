Festivan à Gembloux: un week-end pour voir la vie en van

"L’été dernier, on ne savait pas trop à quoi s’attendre, raconte Elisa Vuylsteke, un des six organisateurs. On espérait un tel succès, mais pour une première édition, peut-être pas à ce point-là. Cette fois-ci, davantage de tickets sont disponibles. On a aussi élargi le concept sur les deux jours. L’année passée, il n’y avait que des activités le samedi. Le dimanche se résumait à un cours de yoga et un petit-déjeuner. Pour cette seconde édition, le contenu est le même pendant les deux jours."

C’est sur une envie de minimalisme, de tourisme, de retour à plus de liberté et un besoin de s’immerger dans la nature, qu’un groupe de 6 amis s’est mis à l’aménagement de van et aux voyages. "Ce qui est beau, c’est la satisfaction d’aménager soi-même. Ou, en tout cas, de penser l’aménagement soi-même en fonction de ses besoins, de son budget et du véhicule qu’on a. C’est voir de quoi on est capable de nos mains."

Un partage d’expérience

Après leurs aventures, le groupe d’amis a voulu partager leurs trucs et astuces. Une opportunité pour les festivaliers de visiter des véhicules aménagés, de participer à des ateliers sur l’aménagement et d’assister à des conférences de partage d’expériences de voyage et des workshops thématiques. Tout cela dans une ambiance festive et chaleureuse avec des concerts et un cours de yoga au réveil le dimanche. "On s’est rendu compte que quand on a aménagé nos véhicules, il y avait des groupes Facebook mais ce n’était pas encore aussi en vogue qu’aujourd’hui. Ce n’était pas évident d’avoir des réponses à nos interrogations. Puis après nos aménagements, beaucoup de personnes nous ont posé des questions concernant nos choix. C’est de là que nous est venue l’idée d’un festival où il y aurait des professionnels qui peuvent répondre aux demandes techniques et des gens qui peuvent partager leurs aménagements, leurs idées."

Il est possible d’acheter les billets depuis le 29 mai sur le site Web de l’événement. Les festivaliers peuvent choisir de participer à seulement un des deux jours ou à l’entièreté du festival en choisissant de dormir sur place, sous tente ou dans son van.

16 € pour la journée et les concerts du samedi, 13 € la journée du dimanche, 30 € les deux jours avec camping et petit-déjeuner. www.lefestivan.be.