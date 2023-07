Gembloux: pour lancer des jeunes diplômés, "Y'a l'temps", un resto dans le resto, le temps des congés annuels

Depuis le 30 juin et jusqu’au 31 juillet, un restaurant éphémère, Y’a l’temps, a ouvert au sein du Dynasty, au n°206 de la chaussée de Charleroi à Gembloux. Pendant les congés annuels de l’établissement, un joyeux septet prend le relais. Ils s’appellent Morgane, Alessia, Eva, Matthias, Sven et Adrien, sont emmenés par Florentin Thys, de Grand-Manil. Ils sont tous issus de l’école hôtelière de Fleurus, Le choix de vivre une première expérience professionnelle grandeur nature avec une opportunité en or qui ne se refuse pas.