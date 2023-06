Les pompiers de la zone NAGE des postes de Namur et Gembloux, dirigés par le lieutenant Manu Orio, se sont rendus sur les lieux avec deux autos-pompes, deux citernes, un véhicule logistique et une auto-échelle.

À l’arrivée des hommes du feu, le bâtiment du n°77 de la chaussée romaine, enclavé derrière les Est. Gembloux Pneus, était entièrement embrasé. L’attaque du feu s’est faite par les airs comme par le sol en déversant des milliers de litres d’eau sur le foyer. Une citerne de Wavre a été appelée en renfort sur ce violent sinistre qui a complètement ravagé le hangar et son contenu, les pompiers ayant travaillé toute la nuit.

©EdA - Samuel Godart

Lundi matin, une citerne restée en faction continuait d’arroser les décombres. Outre le hangar, un champ situé à l’arrière a pris feu également, des serres mitoyennes ont connu quelques dégâts dus à la chaleur.

©EdA - Samuel Godart

Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne se sont chargés des constatations et avaient établi un périmètre de sécurité. Selon les premiers éléments, la cause criminelle ne faisait aucun doute. Pour le parquet de Namur, ce lundi matin, le substitut du procureur du roi Vincent Colson confirmait l’interpellation et la privation de liberté d’un suspect, identifié par le système de vidéo surveillance. " Pour l’instant, on ignore ses motivations." Un expert ainsi que le labo devaient se rendre sur place ce lundi matin.