C’était le rêve de Tom Mariën et de son épouse: ouvrir la plus grande clinique équine de Wallonie. Souhait exaucé. Le couple possède désormais l’hôpital pour chevaux Equitom, dont les bâtiments flambant neufs ont été construits au domaine Le Château de Mazy, sur la chaussée de Nivelles.

"L’achat a eu lieu en 2019, mais il nous a fallu plus de trois ans pour développer le projet", explique le chirurgien vétérinaire flamand. Un travail de longue haleine que Tom Mariën avait déjà accompli dans le passé. Depuis 2002, ce diplômé de l’université de Gand est propriétaire d’une clinique équine à Lummen, dans la province du Limbourg.

Un lieu qui n’a cessé d’évoluer au fil des années. "Cet hôpital, c’est toute ma vie. Il a connu plusieurs extensions, d’abord en 2014, puis en 2017." Dans quelques mois, le vétérinaire pourra se targuer d’être le propriétaire de la plus grande clinique pour chevaux au monde, puisque de nouveaux aménagements visant à accueillir 150 animaux sont à prévoir. "Nous avons des patients de 68 pays différents, 30 vétérinaires actifs et nous sommes suivis par plus de trois millions d’abonnés sur les réseaux sociaux", indique-t-il. Une success-story à la fois belge et internationale.

©EdA - Florent Marot

"Comme un vrai hôpital"

Si la clinique Equitom de Mazy est active depuis un mois et demi, elle a été inaugurée officiellement ce jeudi. "Elle se développe petit à petit", précise son propriétaire, qui peut déjà compter sur une trentaine de professionnels dédiés aux différents services: chirurgie, orthopédie, médecine interne, dermatologie, maréchalerie, consultations dentaires et ophtalmologie (en septembre).

©EdA - Florent Marot

"Nous sommes ouverts à tous types de soins, même palliatifs. Nous faisons de l’hospitalisation à la fois de courte et de longue durée. Nous intervenons également en urgence. La clinique est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, c’est un comme un vrai hôpital", poursuit-il.

Alors que l’équipe semble déjà bien au complet, elle pourra être renforcée dans le futur, notamment grâce à l’aide d’un réseau de vétérinaires. "En 2021, nous avons créé un groupe de professionnels qui nous permet de mettre en place diverses collaborations, en fonction des demandes, souligne Tom Mariën. La Belgique est l’un des pays où la médecine équine est la plus développée et où les propriétaires de chevaux désirent les meilleurs soins pour leurs animaux. Il est donc plus que jamais nécessaire de créer des synergies entre vétérinaires."

"On ne fait pas de différence"

©EdA - Florent Marot

La clinique Equitom de Mazy (également baptisée Equitom Namur) occupe 2 500 m2 d’espace sur le site du Domaine du Château. Les chevaux bénéficient naturellement d’un grand terrain extérieur, mais aussi de bâtiments intérieurs dans lesquels se trouvent une cinquantaine de boxes et des salles de consultation et d’opération à la pointe de la technologie. "C’est un havre de paix pour les animaux et leurs propriétaires. Et puis, l’endroit est parfaitement conçu pour faciliter le travail des vétérinaires."

À noter que tous types de chevaux sont les bienvenus au sein de cet hôpital privé. "Que ce soit des chevaux d’élite ou non, on ne fait pas de différence", conclut-il.

Une salle d’opération futuriste

À quelques pas des boxes, se trouve une grande pièce aux allures de film de science-fiction. Avec ses écrans amovibles et ses caméras murales, la salle d’opération du centre Equitom bénéficie d’équipements de pointe.

©EdA - Florent Marot

"On a mis l’accent sur la modernité avec l’utilisation de technologies très avancées . Comme on a à cœur d’entretenir une certaine transparence vis-à-vis des propriétaires, on leur propose de suivre en temps réel l’opération de leur animal, sur des écrans. On a aussi une toute nouvelle table d’opération mobile, développée par un chirurgien du réseau, indique Tom Mariën. Enfin, la salle est entourée de parois en verre, pour des questions de stérilité. C’est une innovation qui n’est pas encore complètement répandue dans les hôpitaux pour humains. Pour les chevaux, c’est une première ! Jamais une salle d’opération équine n’a été aussi bien équipée en Europe."

C’est l’entreprise flamande Arthrex, spécialisée dans la fabrication de dispositif médical, qui s’est chargée de sa conception. Une collaboration dont Tom Mariën se félicite: "Ce sont des sociétés comme celle-là qui nous permettent de progresser, car nous, vétérinaires, ne sommes pas toujours au fait des avancées technologiques."

Florent David, un directeur globe-trotteur

©EdA - Florent Marot

Si Tom Mariën est propriétaire de la clinique Equitom, le vétérinaire a nommé Florent David directeur de l’endroit. Ce chirurgien français, spécialiste en imagerie médicale et médecine sportive, a fait sa carrière au Canada, en Irlande, aux États-Unis, en Norvège et au Qatar. Une expérience dont il compte bien se servir pour diriger au mieux l’hôpital équin de Mazy. Florent David promet avant tout que "les vétérinaires seront au centre du projet et ne se laisseront pas dicter par des financiers". Son objectif, à présent ? "Prôner l’innovation au service du cheval".

Avec le soutien d’un médaillé olympique

©EdA - Florent Marot

Jérôme Guéry, cavalier professionnel belge originaire de Namur, était invité à découvrir les installations d’Equitom. Médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, le sportif de 42 ans sait pertinemment à quel point le bien-être du cheval est primordial. "Ce genre de clinique manquait vraiment en Wallonie, alors que la Belgique a la passion du cheval. Et là, je suis impressionné du résultat. Tout est très bien pensé", confie-t-il.