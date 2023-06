Gembloux : des chiens et chats donneurs de sang, il n’y en a pas encore assez (photos & vidéo)

Selon Kris Gommeren, cette pratique a mis du temps à se développer en Belgique pour des raisons logistiques. "On doit faire très attention aux éventuelles maladies qui pourraient se trouver dans le sang des chiens ou des chats. Il faut faire des tests. Je pense que cela a effrayé beaucoup de gens. Puis, ce n’est pas facile en tant que propriétaire d’animal de sauter le pas. Ce n’est pas encore dans notre culture, mais il y a de l’espoir. On tente donc de faire de la sensibilisation, grâce à des cliniques vétérinaires comme celles du groupe AniCura. "

©EdA-Vincent Lorent

Une quinzaine de donneurs

La clinique du Château, à Grand-Manil, a ainsi organisé une après-midi de recrutement de donneurs de sang pour animaux, ce mercredi. "Pour nous, cela sonnait comme une évidence, confie la vétérinaire Delphine Prevost. Le don de sang peut clairement sauver la vie de certains animaux. La médecine vétérinaire va de plus en plus loin. Les propriétaires veulent garder leurs bêtes de façon la plus confortable possible. Et les produits sanguins peuvent nous aider dans plein de situations, qu’elles soient traumatiques ou qu’il s’agisse de maladies chroniques, voire certains types de cancers. L’idéal serait d’avoir tout le temps du sang à disposition. "

Au total, une quinzaine de chiens et de chats étaient venus donner leur sang, ce mercredi. Élisabeth Monticolo était la première propriétaire à passer avec son chien Aikio. Peu d’appréhension pour cette assistante vétérinaire, déjà sensibilisée à la cause. "J’ai répondu à l’appel naturellement, car je sais qu’on a besoin de sang. Et tout s’est très bien passé ", indique-t-elle.

Aikio a été le tout premier donneur de cette journée de recrutement. ©EdA

En réalité, une prise de sang pour chiens ou chats ne demande que très peu de temps. "Certains chats ont besoin d’une petite tranquillisation, mais généralement, on ne doit pas du tout sédater les animaux", souligne Kris Gommeren. "On a un protocole 'cat friendly', qui permet au chat à se sentir bien", ajoute Delphine Prevost. Au niveau des étapes, on regarde d’abord si l’animal remplit tous les critères du donneur et on vérifie sa puce électronique. Ensuite, on le place sur la table en position couchée, la tête vers le propriétaire. Après quelques caresses, on réalise un examen général, on désinfecte la zone et on fait le prélèvement près de la jugulaire. On appuie bien et on laisse l’animal se relever doucement. Cela prend maximum deux minutes, en fonction de sa taille. Enfin, on lui donne quelques récompenses."

Un protocole que l’équipe de la clinique du Château espère bien appliquer à l’avenir dans le cadre d’autres journées de recrutement.