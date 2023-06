"Après les élections de 2018, Claude Bottamedi (chef de corps à l’époque) avait invité les nouveaux élus au conseil de police pour une petite visite des locaux", situe Christophe Romboux, le patron de la zone de police Orneau-Mehaigne. "Finement joué. Il a pu leur faire comprendre que les conditions de travail commençaient à devenir difficiles." Les trois communes (Gembloux, Eghezée et La Bruyère) sont en croissance constante et le cadre de la zone de police suit la tendance. "En quelques années, on est passé de 74 à 87 policiers." Seize employés administratifs complètent l’équipe. "Pour les vestiaires, ça devenait un peu étroit et même vétuste." Les dames sont elles aussi plus nombreuses. "Elles représentent un tiers de l’effectif. Leur nombre a quadruplé en quelques années", souligne Saädia Chahed, la responsable des ressources humaines. "C’est une zone de police qui a bien évolué, avec un meilleur équilibre." Les installations devaient aussi suivre le mouvement. "C’est évidemment important pour conserver une bonne ambiance de travail", appuie encore Saädia Chahed.

Entretien confidentiel en sécurité

Assez rapidement, les politiques des trois communes ont été convaincus par la nécessité de construire l’extension. Le projet a été confié à l’atelier d’architecture namurois de "L’Abre d’Or". Les travaux ont été réalisés, en quatorze mois par l’entreprise générale floreffoise Marc Taviet. Le budget global est désormais fixé à 1,6 million€. "Évidemment, l’inflation et la guerre en Ukraine sont passées par là", souffle-t-on, à la zone Orneau.

Mais les nouveaux bâtiments donnent 500 mètres carrés d’espaces supplémentaires aux équipes. "Au rez-de-chaussée, on a aménagé la salle pour les auditions vidéo-filmées de mineurs (lire par ailleurs) mais aussi le local qui permet un entretien confidentiel préalable entre un suspect et son avocat", détaille le commissaire divisionnaire. "Grâce à la vitre, le policier peut garder un œil sur ce qui se passe à l’intérieur, sans entendre le contenu des conversations. Mais ça garantit la sécurité de tous", précise encore le commissaire Didier Metens.

À l’étage, une grande salle permet d’asseoir jusqu’à nonante personnes pour des réunions, formations… Elle abritera aussi les conseils de police, les briefings avant les opérations policières plus importantes… Car même si le commissariat central a gagné en confort et en espace, c’est encore et toujours sur le terrain et dans les rues que les policiers sont attendus.