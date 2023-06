Le bon endroit pour tout dire

Dans ces affaires sensibles, les propos sont filmés. Dans une pièce annexe, un opérateur enregistre les questions et réponses mais se concentre aussi, le cas échéant, sur les émotions du jeune ou de l’enfant. Des mouvements de caméras sont possibles, des zooms également, tout cela de manière discrète, sans non plus indisposer ou angoisser le mineur. Il peut aussi soumettre au collègue une question à poser, via l’oreillette. "Les policiers qui effectuent ces auditions ont une formation très poussée. Cela ne s’improvise pas", insiste le commissaire Didier Metens.

"Jusqu’ici, on ne disposait pas de ce local et de ces techniques et on s’arrangeait avec nos collègues de la fédérale ou de la zone Samsom", rappelle le divisionnaire Christophe Romboux. "Ici, on va économiser des déplacements mais aussi du temps. Et on sera sûr que le local sera disponible, même en urgence." Et dans certains dossiers, la vitesse de réaction est vitale.