Gembloux: pour ses 20 ans, la Médiévale de Coroy s'est embrasée en nocturne

Ce projet de nocturne a donné lieu à une soirée inédite, qui s’est clôturée par un spectacle de feu assuré par la compagnie des Orryflammes, de Namur. "C’est la première fois qu’on vient ici, confie le metteur en scène Vigo, à quelques minutes de l’embrasement. Là, on est en train de préparer notre show pyrotechnique. Plusieurs éléments doivent être mis en place: les éclairages, les feux d’artifice, les canons à feu, les costumes. Ce soir, on a prévu d’allumer une centaine de points de feu."

Quinze artistes-manipulateurs sont mobilisés. Une routine pour certains. "En quinze ans d’existence, on a déjà fait plus de 300 représentations un peu partout en Europe, explique Vigo, qui recherche encore de nouvelles recrues. Il faut juste ne pas avoir peur du feu." On confirme. Les artistes côtoient les flammes de très près. Certains plus que d’autres, comme les cracheurs de feu. Un moment hors du temps qui a illuminé le champ de bataille à l’arrière du château et qui clôturait parfaitement la soirée du samedi.

"Certains tapent fort"

Les 31 compagnies médiévales participantes étaient également présentes durant la soirée. L’occasion de présenter une image plus décontractée du Moyen Âge, au sein des campements. "On voulait mettre en scène une vie sociale, après deux années sans, à cause du Covid", souligne Amandine Couvreur.

Parmi les compagnies présentes, les Sacres, de Reims. Ces Français reconstituent la période du XVe siècle, l’époque de Jeanne d’Arc. "Durant la journée, on a cuisiné des recettes d’alors, comme le sauté de porc aux épices et au vin blanc, accompagné de porée blanche, un mélange de poireaux, d’oignons, de lait et de poudre d’amande. Au menu du soir, on a de la soupe à l’oignon, de la charcuterie et du fromage", expliquent les membres de l’équipe, attablés.

Il faut dire que les combats en armure, ça creuse. "On a participé à la bataille de l’après-midi, indique Valérian Jacquet. Après un briefing pour être au courant du scénario et des règles, on s’est rendu sur le champ de bataille et on s’est coordonné. Certains ont tendance à vouloir taper fort. Mais avec des gens qu’on ne connaît pas, on y va mollo."

Habituée aux fêtes médiévales en France, la compagnie des Sacres participait pour la première fois aux festivités de Corroy. "L’accueil est parfait. Le cadre est magnifique. Et en termes de reconstitution, c’est du haut niveau", concluent les Rémois.