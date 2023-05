Gembloux : Les métiers du secteur vert s’exposent

Coorganisateur majeur de l’événement, l’ITH en a aussi profité pour proposer une journée portes ouvertes, présentant l’ensemble des formations qu’offre l’école tout au long de l’année et que suivent 470 étudiants. L’occasion pour eux de mettre en pratique toutes leurs connaissances et de les présenter aux visiteurs.

Des démonstrations spectaculaires

Parmi les métiers représentés, il y avait celui d’élagueur grimpeur. Impossible de passer à côté ! À plusieurs mètres de haut, certaines démonstrations donnaient sérieusement le vertige. Mais pas de quoi effrayer le jeune public, invité à se prêter au jeu sur un petit tronc d’arbre, équipé de poignées d’escalade. Une jolie façon de promouvoir une profession qui "attire de plus en plus de monde", selon le professeur Damien Thomas . "Cette année est particulièrement exceptionnelle. Je forme une bonne quinzaine d’étudiants prêts à se lancer sur le marché du travail. L’option est ouverte à tous les élèves qui ont réussi leur formation en horticulture ou sylviculture. Il s’agit donc d’une septième année de spécialisation. Au début, je leur propose de se familiariser avec le matériel et de grimper sur les arbres du parc sans tronçonner. Ensuite, je leur apprends à se déplacer. Et enfin, ils peuvent commencer à tailler." Damien Thomas précise que les tailles se font toujours "dans le respect de l’arbre". L’objectif ? "Éviter de réduire sa couronne ou de le diminuer de volume."

Si l’option dédiée aux élagueurs-grimpeurs jouit d’une belle réputation, c’est aussi le cas de la section consacrée à l’aménagement de parcs et jardins, représentée par le professeur Quentin Bridoux. "En septième année, on a une trentaine d’étudiants qui sortent des sections en horticulture ou sylviculture. Et on constate que les demandes sont de plus en plus nombreuses", indique l’enseignant, qui proposait avec ses élèves des démonstrations de pose de terrasses (clinkers, pierre bleue, céramique, bois) agrémentées de petites pièces d’eau. De quoi également attiser la curiosité des visiteurs et d’éventuels futurs étudiants, venus se renseigner sur les différentes formations proposées.