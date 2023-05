Gembloux : La Médiévale célèbre ses 20 ans, ce week-end, et s’offre pour la première fois une nocturne

"Autour de notre seigneur, nous avons un tailleur de pierres, un atelier de vêtements, un frappeur de Louis XI (la monnaie en vigueur au XVe siècle), une cuisinière, de l’armurerie, ainsi que des jeux pour les enfants.", expliquent Aurore Dauguet et Jérémy Grade. "Au total, nous sommes une dizaine, dont des petits enfants. Et nos costumes sont faits maison."

La Médiévale promet toujours à ses visiteurs un véritable voyage dans le temps. ©Stéphanie Lefèvre, Visit Gembloux

Cette compagnie, il en existe tant d’autres en Belgique et en France. Depuis plusieurs années, on observe un certain attrait pour la reconstitution médiévale. "De plus en plus d’artisans produisent des épées, des armures, des tentes et des habits, comme à l’époque.", remarque le créateur de la Médiévale de Corroy-le-Château, Jean Libert. "On a de moins en moins de difficultés à représenter quelque chose de valable. Au début des années 2000, il n’y avait pas autant de raffinement, de compagnies et de fêtes médiévales.".

Des souvenirs enneigés

La première édition de la Médiévale de Corroy date de 2002. "Au départ, on avait organisé les festivités à la faculté de Gembloux, avec la participation de l’échevin et président de l’office du tourisme Marc Bauvin. Ensuite, le marquis de Trazegnies avait accepté de nous ouvrir les portes du château de Corroy. On célèbre donc la 20e édition, cette année, puisque nous avons manqué celles de 2020 et 2021, à cause du covid. "

Le château de Corroy, trésor du XIIIème siècle, dans son écrin de verdure. ©EdA

Jean Libert se souvient également des premières manifestations qui se déroulaient au mois d’avril. " On a déjà vu la neige tomber. Les compagnies grelottaient sous les tentes et on avait les pieds dans la boue. C’est pourquoi on privilégie désormais la fin du mois de mai." L’époque représentée a également évolué. " On a essayé de reproduire la période allant du XIIe au XIIIe siècle. Puis, on a mélangé ça avec le XIVe et XVe. Mais ça n’allait pas, notamment d’un point de vue historique, mais aussi sécuritaire, car certains avaient des armures et d’autres non. Depuis plusieurs années, on représente surtout le XVe siècle, vers 1465. On sort de la guerre de Cent Ans et on expose les rivalités entre les Bourguignons et les soldats du roi de France."

Un règlement strict

Aujourd’hui, la Médiévale de Corroy accueille plus d’une trentaine de compagnies venues des quatre coins de la Belgique et de la France. "On commence à atteindre les limites du lieu, en termes d’occupation, confie Jean Libert. On dénombre également 3 000 à 4 000 spectateurs sur le week-end. Ce succès et cette longévité sont dus en grande partie à la qualité de l’événement, la fidélité de ses reconstitutions, ses batailles, ses pièces d’artillerie, ses tentes, ses archers. Par respect du lieu, il manque juste les chevaux."

À noter que les différentes compagnies sont soumises à un règlement précis. "Au niveau historique, tout doit être exact. De plus, les cigarettes, téléphones portables et habits contemporains sont strictement interdits. " Car la reconstitution médiévale, c’est du sérieux !

Une nocturne inédite

Créateur de l'événement, Jean Libert est l'une des rares personnes à n'avoir manqué aucune édition. ©EdA

Ce vingtième anniversaire s’annonce particulièrement spectaculaire, puisque les visiteurs auront droit notamment à des démonstrations de fauconnerie, des tours de magie, des attaques épiques et un spectacle de feu qui viendra clôturer la nocturne du samedi. En effet, pour la première fois en vingt ans, le public sera invité à découvrir la vie nocturne des camps, de 19h à 21h30.

En journée, les spectateurs pourront se balader dans les jardins du château, à la découverte d'artisans et artistes médiévaux comme des conteurs, harpistes et ménétriers.

Rappelons que la Médiévale est coordonnée par l'office du tourisme Visit Gembloux, qui a élaboré son programme en collaboration avec la mémoire vivante de l'événement, Jean Libert, habitué à organiser ce genre de manifestations en Belgique.

Pour y assister, rendez-vous au château de Corroy-le-Château, le week-end du 27 et 28 mai.

Tickets samedi: bit.ly/3iWYrFM ; Tickets dimanche: bit.ly/3HsYqmn

Infos: info@visitgembloux.be - 081/62.69.60