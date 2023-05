Gembloux: une boîte où déposer vos objets à réparer

L’objectif ? "Éviter l’obsolescence et démontrer que certains appareils sont réparables et n’ont pas à être jetés." Le projet est directement lié à celui du Repair Café, lancé par Patrick Hoebeke sur la commune il y a sept ans: "J’étais choqué de voir le nombre d’objets jetés à la déchetterie. J’avais entendu parler du concept de Repair Café. J’étais allé voir celui de Louvain-la-Neuve. Les organisateurs m’avaient dit que ce n’était pas si compliqué à réaliser, notamment grâce à l’ASBL Repair Together, qui aide les Repair Cafés à se développer en Belgique."

Aujourd’hui, l’équipe du Repair Café se réunit tous les troisièmes jeudis du mois, de 20 à 22 h, dans le réfectoire de l’Internat autonome (sur le site de l’Institut Technique Horticole). Installés au départ dans un café de Gembloux, les bénévoles avaient rapidement dû opter pour un lieu plus grand. Désormais, l’équipe se compose d’une quinzaine de volontaires: des personnes accueillant les visiteurs et évidemment, des réparateurs amateurs.

Sauf les télés et les micro-ondes

Ces réparateurs contribuent au projet Repair Box. "Au Repair Café, on reçoit les propriétaires d’objets et on effectue les réparations devant eux. Mais comme nos rendez-vous ont lieu une fois par mois, certains demandeurs ne sont pas toujours disponibles ou ont des requêtes plus urgentes. D’où la création de la Repair Box, où ils peuvent venir déposer leurs appareils quand ils le souhaitent." Xavier Laloyaux précise que "tout est a priori réparable, hormis les micro-ondes et télévisions, en raison du manque d’équipement". Il y a aussi la contrainte du volume de l’objet, liée à la taille de la boîte.

La Repair Box a bénéficié d’un subside de 1200€, à la suite d’un appel à projets de la Province de Namur. "Il fallait que l’initiative soit facilement reproductible et soit implantée sur un site privé, chez un particulier. Or, on souhaitait occuper un endroit de passage. L’échevine de l’Environnement Laurence Dooms a finalement accepté que notre boîte se trouve dans l’espace public, devant le foyer communal. Et une seconde se situe au sein du magasin Biocap." Le projet couvre ainsi deux lieux stratégiques de Gembloux: le centre-ville et le quartier de la gare.

www.repairbox-gembloux.be