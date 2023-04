Le fils a souvent tiré la manche du paternel pour obtenir tout ce qu’il voulait: une voiture, un loyer à payer, du cash… "C’est un enfant-roi à qui on n’a jamais dit non", avait décrit Me Lothe, l’avocat du papa.

Quand son paternel lui résiste, Laurent Badot montre un inquiétant visage. Il envoie des SMS menaçants, annonçant sa venue prochaine "pour casser les dents" de son papa.

La fois suivante, il tente même une intrusion dans la maison paternelle, en montant sur le toit et brisant le Velux.

Il se présentera également au garage de son papa, à Gembloux, et n’obtenant pas ce qu’il cherche, il s’en ira mettre le feu à de la paille pour tenter d’embraser le box qui abrite les chevaux du paternel.

Ces comportements interpelleront aussi la justice namuroise. Badot sera incarcéré un temps. Mais il quittera la prison. Et quatre mois plus tard, il s’en prendra à sa maman. Avec la funeste issue que l’on connaît désormais. Pour les faits commis auparavant, Laurent Badot écope de dix mois de prison. Une peine qui s’ajoute à celle prononcée par la cour d’assises.