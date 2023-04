Un quart de siècle pour le club Soroptimist d'Eghezée et Gembloux

Préparé de longue date, cet événement a eu pour décor la capitale de la Wallonie et, notamment, le site de Terra Nova. "Le choix s’est porté sur Namur, explique Véronique de Munck, chargée des relations extérieures, car le club est le seul de la province de Namur."

Cette journée a également été l’occasion de rappeler l’action du Soroptimist, cette organisation internationale qui œuvre afin d’améliorer, par le biais de l’éducation et de l’autonomisation économique et politique, les conditions de vie et le statut des femmes et des filles.

Des femmes actives et engagées

Comptant 25 membres à ce jour, le club "Les 2 Sources" a été créé, à Gembloux et à Eghezée, sous l’impulsion de Martine Dupuis. Engagées dans la défense des droits des femmes et des filles, les membres du club s’attachent, entre autres, à collecter des fonds, via différentes organisations, pour venir en aide à des femmes en souffrance ou en situation de précarité. Elles aident aussi celles-ci à constituer des dossiers en vue d’obtenir une bourse pour poursuivre des études, développer un projet de vie… Ces membres s’investissent dans la vie sociale de leur région, participent à des actions nationales, comme la semaine de la lutte contre les violences conjugales, la sensibilisation au don d’organes, etc.

"Tous nos membres partagent les valeurs du Soroptimist International, souligne Véronique de Munck. Des valeurs qui tournent autour de la santé, de l’éducation des femmes et des filles, mais aussi de la défense de l’environnement, de la lutte contre la violence subie par les femmes, etc. Nos membres sont des femmes actives et engagées. Nous sommes une organisation apolitique qui ne défend aucune idéologie et accueille des femmes en provenance de tous les horizons. Malheureusement, aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de recruter des jeunes femmes. Dans notre club, la moyenne d’âge est d’environ 50 ans." Un appel est lancé à toutes celles qui souhaiteraient se joindre à leur voix. "Elles sont les bienvenues !"