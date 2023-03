Gembloux: à 212 km/h sur la E411, avec 57 kg de cocaïne dans le coffre

Une course-poursuite avec la police a débuté. Les occupants de l’Audi A3 ont circulé à près de 212 km/h, mettant la vie des policiers et des autres usagers en danger, avant d’être interpellés à Daussoulx. 57 kg de cocaïne ont été retrouvés dans la voiture, conditionnés dans 4 sacs contenant chacun 12 pains de 1,2 kg de drogue.

Interrogé, le conducteur a expliqué qu’il pensait qu’il transportait du cannabis et précise qu’il a paniqué à la vue de la police. Par peur de représailles et après avoir été menacé à la prison de Dinant, il n’a pas voulu dire qui lui avait confié la drogue. Il devait percevoir 3 000 euros pour ce transport. Le passager du véhicule devait toucher 1 500 euros et n’a pas commenté davantage la provenance de la drogue. La voiture utilisée, un véhicule de location, a sillonné la Belgique durant le mois précédant l’interpellation. La téléphonie du prévenu confirme ces trajets.

Me Mayence plaide un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive d’un an déjà effectuée par son client, "qui n’avait pas conscience de transporter de la cocaïne ". Un sursis simple est sollicité pour le second prévenu.

Jugement le 20 avril.