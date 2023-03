Carte rouge: Mohamed Barry.

But: Florian Trigaux (1-0).

GRAND-LEEZ: Legrand, Grégoire, Kindermans, Wauquaire, Trigaux (83e Van Bets), Ligot, Boigelot (83e Barry), Gilissen, Francotte (83e Francotte), Piazzalunga, Boreux (83e Longin)

SPY: Matriche, Fournier (83e Walgraffe), Jorand, Delvigne, Fromont, Fromont, Barry, Lassoie (83e Autequitte), Francotte, Hody, Boujabout.

C’est une équipe de Grand-Leez motivée qui accueillait Spy ce dimanche après-midi. Pourtant, la rencontre mettait du temps à s’animer. "Les dix premières minutes étaient un peu brouillonnes, puis on a eu quatre-cinq possibilités", commentait Daniel Verkamer, coach des Verts. Ce n’est que peu avant la pause que Florian Trigaux venait ouvrir le score, sur un corner.

En seconde période, Spy se montrait plus solide et coriace, "Spy a mis toutes ses forces vives vers l’avant, sans être vraiment très dangereux", observait DanyVerkamer.

La tension montait et à l’heure de jeu, Mohamed Barry était exclu une faute sur un joueur gembloutois. Spy terminait donc la rencontre à dix. Malgré plusieurs bons ballons sauvés par le portier spirou, le score restait en faveur des Verts. "Faire 1-0 peu avant la mi-temps est un peu dommage. Mon équipe est battue, mais avec en face, une équipe exemplaire, avec des gamins qui n’ont pas tremblé. On est allé chercher cette défaite avec un goût de victoire ou de nul. Même à dix on n’a rien lâché", s’exprimait Eddy Broos, l’entraîneur de Spy, au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, Grand-Leez s’accroche davantage à la troisième place: "La suite de la saison, ce sera la même chose qu’aujourd’hui. Vouloir les victoires, les trois points, essayer d’accrocher la troisième place et au moins le tour final, car là on se bagarre à trois pour le podium. Mais on y est habitués."

Spy, de son côté, reste à la 9e place, soit le milieu de classement.