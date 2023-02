Gembloux: les élèves du collègue Saint-Guibert plantent 70 mètres de haie

Malheureusement, avec un total de 420 €, la deuxième édition n’a pas eu le même succès. Il faut dire que l’action s’est tenue durant les congés d’été. "C’était aussi le cas en 2021, mais cette fois, il n’y avait pas le Covid et les gens en ont profité pour partir en vacances. On a également eu du mal à recevoir le soutien d’entreprises et d’écoles", expliquent Geneviève Trépant et Lionel Duplicy de Cocoatree.

Ceux-ci ne comptent pas pour autant baisser les bras pour l’édition 2023. "On aimerait mobiliser davantage d’entreprises, en allant à leur rencontre et en leur expliquant concrètement l’opération. Au niveau des écoles, on souhaiterait organiser des marches parrainées pour le climat."

46 enfants au jardin

Les bénéfices de la deuxième banquise ont tout de même permis au collège Saint-Guibert de Gembloux de financer son projet de plantation de haie. L’initiative émanait de l’institutrice Claire Guissard, habituée à donner des cours à l’air libre, une fois par semaine, à ses élèves de deuxième primaire. "Je me sers de la nature pour leur apprendre l’éveil, mais aussi les maths et le français, explique-t-elle. Dans ce cadre-là, je souhaitais aménager un terrain vert appartenant à notre école, sur le site du quartier de la gare, avec les enfants. Comme je connaissais bien Aricia Evlard de PlantC, nous avons noué un partenariat. Ma classe a été mise à contribution, tout comme celle de sixième primaire. Je trouvais intéressant que les petits collaborent avec les grands."

46 enfants ont donc enfilé leurs bottes et leurs gants, ce lundi, pour planter une haie de 70 mètres de long, comprenant 100 plants de variétés différentes (noisetier, charme, érable champêtre, saule, hêtre, etc.). Les courageux étaient divisés en dix groupes de quatre ou cinq élèves. Durant une heure, ils se sont entraidés pour mener leur projet à bien. Une matinée enrichissante, aussi bien pour les participants que pour leurs camarades spectateurs, qui sont venus admirer leur travail durant la récré.