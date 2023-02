Gembloux: journée "gros pull" et photos décalées, une action symbolique à l’Horticole

Toutes les classes se mobilisent

Depuis de nombreuses années donc, l’institut est particulièrement engagé sur les questions climatiques. "On a reçu le label ‘École Plus Propre'. Dans ce cadre-là, on essaie de réduire un maximum notre production de déchets et d’améliorer leur tri. De plus, au moins une fois par mois, une classe nettoie les abords de l’école. On participe également au nettoyage de printemps tous les ans", indique Vincent Gerain.

L’engagement écologique de l’ITH s’illustre aussi par la présence d’une Ecoteam au sein de l’école. Créée avant la pandémie, cette équipe se compose d’environ 20 professeurs et 20 élèves, qui mènent des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement. Ce groupe était d’ailleurs à l’initiative du projet qui a rythmé la "journée gros pull" du 9 février. Durant la matinée, toutes les classes de l’école se sont succédé pour prendre la pose en pull, au sein d’un studio photo décoré pour l’occasion. En toile de fond, trois silhouettes: une sirène avec un gros pull, un ours en bikini et un pingouin en maillot de bain. Des choix décalés pour dénoncer le réchauffement climatique. "Chaque école interprète et valorise le challenge comme elle l’entend ", précise Lenka Cerne de GoodPlanet. "D’autres ont fait une danse pour le climat, une manifestation… À chacun sa façon de s’exprimer."

Une série de défis

Environ 520 écoles inscrites partout en Belgique ont participé au challenge "gros pull", ce qui équivaut à plus de 120 000 élèves et enseignants touchés. Mais ce n’est pas la seule action que met en place GoodPlanet au cours de l’année. La fondation, qui a pour vocation de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, propose cinq autres challenges pour les écoles (de la maternelle au supérieur), qui s’y inscrivent et y participent de manière autonome, à l’instar de l’ITH. Exemple avec l’opération "Tous à l’eau", qui aura lieu le 22 mars prochain et qui mettra en avant l’importance de l’eau sur la planète à travers plusieurs thématiques.