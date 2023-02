Retour aux sources et ouverture au public pour l’ABI et les sept Gembloux.Beer (photos)

En 2017, un projet de création de micro-brasserie étudiante a commencé à faire parler de lui au sein de l’AG. Ce projet initial était supposé brasser uniquement la Bière de l’Abbaye de Gembloux ainsi que quelques bières expérimentales et devait rester très restreint en termes de production (<1000 hL).

Un crowdfunding des étudiants a été lancé, devant financer une partie des installations. Après plusieurs réunions et évaluations techniques, il s’est malheureusement avéré que le local choisi initialement pour la brasserie était situé sur caves voûtées et ne se prêtait pas à accueillir des cuves de brasserie.

Un chais permettra de "finir" l'élevage des bières plus complexes à l'instar de la Spirit. ©EdA

Le projet a dès lors subi un tournant important car il a fallu trouver un autre bâtiment beaucoup plus grand. Heureusement, un lieu tout indiqué était disponible et pouvait tout à fait faire l’affaire. Mais qui dit espace plus grand dit financements plus importants. Le projet a donc été revu de manière plus ambitieuse.

Une coopérative (Agro Gembloux Invest) a été créée. L’université de Liège et le campus de Gembloux Agro Bio-Tech, déjà impliqués, l’ont été davantage et l’AG a investi l’argent du crowdfunding pour qu’en 2019 la société BeerFac SA voie le jour. Il était alors question que BeerFac brasse et commercialise la bière de l’Abbaye de Gembloux, toujours propriété des étudiants de l’AG, ainsi qu’une nouvelle gamme de bières. Pour cette occasion, la Bière de l’Abbaye de Gembloux a fait peau (et recette) neuve, avec la proche participation et les décisions de l’AG. Durant ce laps de temps, la bière fut alors brassée temporairement à la Manufacture Urbaine de Charleroi.

Direction maintenant l’Avenue Maréchal Juin pour Gembloux. Beer et les amateurs de savoir-faire.