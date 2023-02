Mazy : Déconstruire et reconstruire la salle du Ranil pour la rendre réellement polyvalente

"Elle sert normalement de salle de sport, de buvette pour le foot et d’espace communautaire. Mais vu sa configuration, le partage des activités est très compliqué étant donné que les différents locaux communiquent. De ce fait, elle ne peut être occupée que par un seul utilisateur à la fois, ce qui n’est pas du tout optimal", souligne Emmanuel Delsaute (Bailli), échevin gembloutois du Patrimoine et des Sports.

Fort de ce constat, les autorités communales avaient répondu l’année dernière à l’appel à projets "Rénovation énergétique des infrastructures sportives " lancé par la Région wallonne. En octobre, la bonne nouvelle est tombée. Le projet gembloutois a été retenu.

L’intervention régionale est estimée à près de 900 000 €. Une part loin d’être négligeable pour un projet dont le budget total approche 1,3 million d’euros. Le montant est conséquent, certes, mais il faut préciser qu’il n’est pas question ici de se contenter d’un simple lifting. Après une étude menée par le Bureau Économique de la province, il a finalement été décidé de raser là bâtiment et de repartir d’une page blanche.

"Notre volonté est de donner à la salle du Ranil une forme optimale pour la pratique du sport, qu’elle dispose d’espaces de rangement. Le bar et la buvette et des vestiaires seront accessibles de manière séparée pour le football, tandis que la salle disposera de son propre accès et de sa propre cuisine", décrit l’élu. Plus spacieuse, la salle recevra en outre un étage qui accueillera différentes salles de réunion. Avant d’en arriver là, quelques étapes restent encore à franchir. En effet, ce mercredi soir, le conseil communal devra approuver le cahier des charges afin de lancer le marché public. Par la suite, les choses pourraient aller vite puisque l’appel à projet de région wallonne prévoit que les travaux devront être réalisés d’ici 2026.

Seconde chance pour l’extension du centre sportif

Autre dossier sportif qui sera débattu autour de la table du conseil communal cette semaine: l’extension du complexe sportif de l’Orneau. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce projet d’ampleur y sera évoqué.

En avril dernier, déjà, les autorités communales avaient introduit une demande de subside dans le cadre de l’appel à projet "infrastructures sportives partagées." Le dossier n’avait pas été retenu, faute de figurer parmi les premiers. "Mais c’est un projet qui garde toute sa pertinence, soutient Emmanuel Delsaute. D’ailleurs, celle-ci n’a jamais été remise en question, c’est pourquoi nous souhaitons réintroduire le dossier dans le cadre d’une subsidiation dite classique."

Pour rappel, l’agrandissement du centre sportif de l’Orneau ne vise pas seulement à en accroître la superficie afin d’y proposer de nouvelles disciplines. "Compte tenu de sa vétusté, le hall omnisport de Chapelle-Dieu ne constitue plus un endroit où il serait envisageable de réaliser de lourds investissements. Dans le cas présent, l’idée est donc d’intégrer les volumes et services offerts au sein de Chapelle-Dieu au Centre Sportif de L’Orneau."

Le projet global est estimé à 4,8 millions d’euros HTVA. Mais si le dossier gembloutois est retenu par Région comme espéré, un subside de l’ordre de 1,8 million d’euros pourrait venir soulager la part communale à débourser. L’échevin de montre confiant.

Côté agenda, les choses s’annoncent un peu plus longues que pour la salle du Ranil. Selon les dernières projections réalistes, plus de cinq ans et demi sont nécessaires entre le début de la procédure et la réception de ce chantier.