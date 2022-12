"Mais on constate qu’aujourd’hui, même pour le menuisier indépendant, seul dans son atelier, il y a un intérêt pour le digital", constate Jérémy Cloquette, pour Jambes Machines.

"On a de plus en plus de demandes pour des outils à commandes numériques qui permettent d’automatiser une partie du travail. Cela permet de gagner un peu de temps mais il faudra quand même toujours le savoir-faire de l’artisan."

Le secteur du bois a connu ces derniers temps quelques soubresauts, avec de significatives hausses de prix des matières premières.

Même si aujourd’hui, on en revient à des niveaux plus acceptables, la filière toute entière n’a-t-elle pas trinqué ? "On est évidemment en contact extrêmement régulier avec de nombreux pros du secteur", répond Jérémy Cloquette.

"Mais dans le boulot, ils n’ont pas connu un gros recul. Les gens ont peut-être rogné un peu sur le superflu mais pas sur l’essentiel. Il y a toujours des commandes pour un escalier, le mobilier d’une chambre… Par contre, on ne demandera peut-être pas le meuble télé."