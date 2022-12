Gembloux : 40 ans d’aide aux personnes cérébrolésées

En 1981, suite à un accident d’anesthésie subi par son fils, la Bossièroise Claire de Plaen a eu l’idée de monter un service d’accueils pour jeunes adultes cérébrolésés, baptisé Le Ressort. En 2001, une reconnaissance de l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité) permettait l’ouverture d’un centre de réadaptation fonctionnelle cognitive. Cinq ans plus tard, après des années de combat, la lésion cérébrale acquise était enfin reconnue comme handicap spécifique. De quoi générer la création d’un service d’accompagnement en 2008 et de logements supervisés en 2009.

120 bénéficiaires

Aujourd’hui, Le Ressort est la seule institution du genre en Wallonie. Elle est subventionnée par l’AViQ (Agence pour une vie de qualité) et accompagne environ 120 victimes de lésion cérébrale acquise.

L’ASBL compte deux centres de jour à Mazy, à destination de personnes âgées de 16 à 65 ans, victimes de traumatisme crânien ou d’AVC. Durant deux ans, ces bénéficiaires sont accompagnés dans leur parcours de réinsertion socioprofessionnelle, en vue de retrouver une certaine autonomie.

Le Ressort dispose également d’un service d’accompagnement à Gembloux et de logements supervisés. Il s’agit de suivis plus longs, à destination de personnes bénéficiant de services à domicile (soutien relationnel, aides multiples) ou participant à des activités extérieures.

Le Ressort travaille en collaboration avec des acteurs socioculturels locaux, proposant des ateliers et activités en vue d’une resocialisation. Certains bénéficiaires interviennent aussi en tant que bénévoles au sein de la cafétéria sociale Oh ! Qué Tal Kawa.

Les personnes cérébrolésées bénéficient de ces services, après avoir franchi différentes étapes médicales. "Chez nous, la médicalisation redevient un élément parmi d’autres, explique la directrice pédagogique Vinciane Leclerc. Pour reconstruire un projet de vie, c’est important. Certes, les capacités d’apprentissage, d’organisation, de mémorisation et d’attention sont abîmées. Mais toutes les connaissances et réflexes antérieurs sont là. La société a tendance à oublier cela et à assister les personnes cérébrolésées, qui ont-elles-mêmes l’impression d’être devenues un poids. Nous menons des actions de sensibilisation auprès du public et dans les écoles."

« Pas un travail comme les autres »

Le Ressort compte 40 travailleurs: des ergothérapeutes, logopèdes, neuropsychiatres, assistants sociaux, psychologues, éducateurs, kinés… "Ce n’est pas un travail comme les autres, soulève la directrice générale Isabelle Bilquin. Au service d’accompagnement, la prise en charge est multi-dimensionnelle. On agit parfois en dehors de nos heures. La lourdeur émotionnelle se fait ressentir, car on doit partir du postulat que les bénéficiaires ne s’amélioreront pas. Puis, il y a un effet miroir. On se dit que ça peut aussi nous arriver."

www.leressort.beMarine Sprumont: 081 61 54 52