Gembloux : une expo-vente, sept artistes et artisanes inspirées

Organisé dans le cadre de la Journée de l’artisan, cet événement avait pris la forme d’une expo-vente de Noël, proposant "des cadeaux divers et variés, porteurs de sens et réalisés par des artisans professionnels et locaux". La liste des exposants était entièrement féminine et gembloutoise.

Un concept que Caroline Sheid a décidé de réitérer: la deuxième édition se tiendra les samedi 3 et dimanche 4 décembre, toujours à la salle À tous vents. Les lieux seront accessibles de 14 à 19h le samedi et de 10 à 18h le dimanche,

Sept artistes et artisanes passionnées

Plusieurs disciplines sont au programme de cette expo-vente: de la céramique avec Clair de Terre (Nadège Mascret), du surcyclage artistique avec KRo + 's Hand Made (Caroline Sheid), de la déco en matériaux de récupération avec Cocomdeco (Corinne Bothy), des bijoux en verre filé et soufflé avec Magic’Lampwork, du macramé et du tricot avec Hand made by Les Jardins de Malorie, et de l’art fluide avec Valdup’Art. Sans oublier les biscuits de Cookies Belgium.

Salle À tous vents, 33, rue Baty de Fleurus, à Gembloux (parking gratuit, accès aux personnes à mobilité réduite). 0476 43 92 91